‘Leerlingen steken hun hoofd even in een andere wereld’ dankzij tocht door Heeze met VR-bril

Met het virtuele spel, waarvan vrijdag de try-out plaatsvond, leren kinderen meer over de geschiedenis van hun eigen dorp. Marieke Scharroo, die voor Rick (Regionaal Instituut Cultuur- en Kunsteducatie) actief is als cultuurcoach in Heeze, nam hiervoor het initiatief.

Tien belangrijkste locaties in het dorp

Het spel is ontwikkeld door het Eindhovense bedrijf Beam It Up in samenwerking met het IVN Heeze-Leende en heemkundekring De Heerlijkheid Heeze-Leende-Zesgehuchten. ,,Samen hebben we een selectie gemaakt van de tien belangrijkste locaties in het dorp, met daarbij de verhalen waarvan wij denken dat kinderen die moeten weten”, vertelt Robbert Storm van Beam It Up.

Door middel van virtuele 360 graden-films wordt de historie van deze plekken belicht. Er is onder meer aandacht voor het niet meer bestaande gevangenisje bij het protestantse kerkje, de beroemde ogendokter dominee Johannes Kremer en natuurlijk het plaatselijke kasteel.

Niet opgesloten in virtuele wereld

Maar voordat de leerlingen met VR-brillen op pad gingen, werden sommige feiten door een van de teams verdraaid. Onderweg, tijdens hun virtuele én fysieke ontdekkingstocht, moesten de andere kinderen proberen de waarheid te achterhalen. Die combinatie is ook de kracht van het spel. Storm: ,,Leerlingen steken hun hoofd even in een andere wereld, maar ze worden daarin niet opgesloten. Door het spelelement blijven ze bovendien gefocust op de verhalen.”

Quote Op de Kapel­straat is veel verkeer, daar moet het volume iets omhoog Robbert Storm, Beam It Up

Door de makers werd de try-out gebruikt om de laatste puntjes op de i te zetten. ,,Op de Kapelstraat is veel geluidsoverlast van verkeer”, vervolgt Storm. ,,Dat betekent dat het volume daar iets omhoog moet.” Als de kinderziektes eruit zijn gehaald, dan kunnen ook de andere basisscholen in Heeze aan de slag met het VR-spel.

Toch even tijd voor lokale geschiedenis

De stemmen van de personages zijn ingesproken door leerling Merel Hansson en oud-docenten Sonja Soons en Kees van den Groenendaal van bassischool Merlebos in Heeze. Van den Groenendaal vindt het belangrijk dat er binnen het basisonderwijs aandacht is voor de dorpshistorie. ,,Als echte Heezenaar zeg je natuurlijk geen nee tegen zo’n project. Met de hedendaagse lesmethodes kom je eigenlijk niet aan toe aan de lokale geschiedenis, maar er zijn genoeg mogelijkheden om links en rechts wat uitstapjes te maken. Maar als je als docent niet van hier komt, dan is dat meteen een stuk moelijker.”

Scharroo van het Rick ziet ook voor andere partijen mogelijkheden om te haken bij het project: ,,Ook voor ouderen en toeristen kan het leuk zijn om op deze manier iets over het dorp te leren.”

Quote Ik heb geleerd dat de baron vroeger duiven at Jonas Rodijk, leerling basisschool Dirk Hezius

Voor Fienne Slegers uit groep 8 van basisschool Dirk Hezius was het in ieder geval een geslaagde ochtend. Voor haar is het de eerste keer dat ze een VR-bril op had. ,,Mijn broertje was jaloers toen hij dat hoorde. Het is ook een leuke manier om iets te leren.” Ook klasgenoot Jonas Rodijk vond het een leerzame ervaring: ,,Ik heb geleerd dat de baron vroeger duiven at.”