Lege drugsvaten gedumpt in bossen bij Maarheeze

Hoe kijken oud-wethouders aan tegen hun huidige rol als lid van de oppositie? ‘Nul ruimte, er mag niks’

11:15 EINDHOVEN - 'De coalitie is te sterk, de oppositie te zwak.' Uit een door het ED gehouden enquête onder raadsleden in deze regio rijst het beeld dat veel raadsleden een kloof ervaren met het lokale bestuur. Wat vinden raadsleden die ooit zelf als wethouder in dat bestuur zaten?