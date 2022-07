Lelijk eendje in Maarheeze wordt oogstrelend kunstwerk

MAARHEEZE - Het viaduct in Maarheeze onder de A2, dat de Kerkstraat met de Stationsstraat verbindt, werd door menigeen het lelijkste viaduct van Nederland genoemd. Graffitikunstenaars Jasper van Seggelen en Gart Smits veranderen dat lelijke eendje in een kleurrijke blikvanger.

Sterker nog, het viaduct wordt wellicht ‘de trots van Mares’. Terwijl Van Seggelen en Smits flink met spuitbussen in de weer zijn, stappen fietsers af om even met het mobieltje wat foto’s te maken en de kunstenaars te complimenteren.

Op de wanden van het viaduct worden taferelen gespoten die Maarheeze typeren: een wanddeel is beschilderd met kraanvogels, op een ander stuk viaductmuur wordt het voormalige gemeentehuis – kasteeltje Cranendonck – gespoten en er zijn twee wanddelen waar sport – met een hint naar de Mijl van Mares - en cultuur, getypeerd door een flinke trompet, op kunstzinnige wijze terugkomen. ,,Die trompet verwijst weer naar de vele muziekverenigingen, blaaskapellen en bandjes in het dorp”, zegt Brigitte de Bont, ontwerpster van de taferelen.

Joy of painting

Jasper van Seggelen (25) vindt het een geweldige klus: ,,Het geeft zo’n lekker gevoel om hier mee bezig te zijn. Bob Ross, bekend van de schilderlessen op tv, vertelde over ‘the joy of painting’. Dat is nou precies wat ik voel. Als je de spuitbus onder controle hebt, raak je helemaal in een flow.”

Hij vertelt dat, nadat het viaduct was schoongespoten, hij eerst de onderlaag in verschillende kleuren heeft aangebracht. ,,Toen waren er al voorbijgangers die ons complimenten gaven omdat het viaduct zo mooi was opgeknapt. Het echte werk moest nog beginnen”, vertelt Van Seggelen lachend. ,,Daarna hebben we de verschillende taferelen op de muren geprojecteerd en overgetrokken. Nu zijn we bezig met het inkleuren.”

De ontwerpen van De Bont zijn voor hem de leidraad: ,,Gelukkig kan ik er al doende veel van mezelf inleggen. Ik kan ter plekke het ontwerp spontaan aanpassen. Dat maakt het voor mij creatief.” Dat de wanden behoorlijk bobbelig zijn is voor hem geen probleem: ,,Het is anders werken dan op een gladde wand, je moet daardoor de details groter maken. Maar je krijgt door die bobbelige structuur ook heel andere, verrassende lichteffecten”, vertelt hij, terwijl hij op de vleugels van de kraanvogel wijst. Van Seggelen is niet bang, dat de kunstwerken op den duur slachtoffer worden van ‘spuitbusvandalen’. ,,Er is een ongeschreven regel dat je van elkaars werk afblijft”, stelt hij.

Foto’s op glazen wand boven viaduct

Het project is in gang gezet door de werkgroep Maarheeze Onderweg. Enkele Maarheezenaren stoorden zich aan het lelijke viaduct, zeker nadat de Stationsstraat een fraaie opknapbeurt kreeg. ,,We begrepen dat het project Stationsstraat minder kostte dan begroot. We hebben de gemeente gevraagd om met dat geld het viaduct op te laten knappen”, vertelt Jan Valkenburg van die werkgroep.

Ook de doorzichtige wanden boven het viaduct worden aangepakt: daar komen grote foto’s op die verwijzen naar de geschiedenis van Maarheeze. Via een QR-code kunnen geïnteresseerden informatie krijgen bij de kunstwerken onder en op het viaduct.