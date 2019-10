Lessen uit bomendebacle Cranendoncklaan Budel

Heeft u een bijzondere reden voor deelname aan (halve) marathon Eindhoven?

2 oktober EINDHOVEN - Zondag 13 oktober gaan weer duizenden lopers in Eindhoven van start voor een hele of halve marathon of een van de andere onderdelen. Doet u mee en heeft een dat een bijzondere achtergrond? Het ED is op zoek naar deelnemers die misschien wel extra gemotiveerd omdat ze met een speciale reden meelopen.