Liefde en schoonheid geserveerd in culinair fotoboek

Vijf jaar hebben ze er aan gewerkt; creator Henriëtte Tomassen en fotograaf Elsbeth Tijssen uit Amsterdam. Tomassen groeide op in Someren-Eind en Heeze en woonde lange tijd in Amsterdam. Daar heeft ze Elsbeth Tijssen leren kennen. ,,We woonden allebei aan de Van Tuyll Van Serooskerkenweg. Sinds 2017 woon ik weer in Heeze, bijna tegenover de baron met diezelfde achternaam.”

Venusian Kitchen is een ode aan eten. Tomassen: ,,Er ligt elke dag een cadeau van de natuur op je bord. Eten verbindt; met de natuur, met de planeet, met elkaar.”

Het boek is opgedeeld in thema’s en omvat 150 foto’s die refereren aan de schilderkunst uit de zeventiende eeuw waarin exotisch voedsel vaak een prominente plek had. Tomassen: ,,Fazanten, kreeften, granaatappels en peperkorrels. Ik hou van die stillevens. Het toont de smakelijke overdaad uit de gouden eeuw.” We leven volgens haar nu weer in een gouden eeuw. ,,Alleen hebben we het zelf niet in de gaten.”

‘Boer Arie is echt mijn held’

Waarom de naam Venusian Kitchen? ,,Venus is de godin van de liefde en schoonheid. We willen met het boek de schoonheid van het dagelijks leven laten zien.”

Het voedsel dat voor de lens van Tijssen verscheen, haalden de twee uit hun buurt. ,,We mochten soms in de groenteschuur van Amsterdamse marktkooplui kijken. Maar boer Arie in Heeze is echt mijn held”, vertelt Tomassen.

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Henriette Tomassen. © @ Henriette Tomassen

Recepten van over de hele wereld

Behalve de kunstzinnige foto’s met vooral groente en fruit in de hoofdrol, staat het boek ook vol recepten en gedichten. Tomassen heeft de meeste gerechten zelf uitgeprobeerd: ,,De recepten komen van familie, vrienden en bekenden. Van over de hele wereld.” Voor de kaft van het boek is ze dichter bij huis gebleven. Het bedrijf EE Labels uit Heeze heeft voor het boek een speciale cover gewoven.

Quote We willen sociaal relevant zijn Henriëtte Tomassen, Venusian Collective

Het boekwerk telt 288 pagina’s en kost 99 euro. Het blijft overigens niet bij het boek. Onlangs is rond het Venusian-project ook een stichting opgericht: Venusian Collective. Dit is een collectief van kunstenaars, schrijvers, koks, visionairs en ontwerpers die de focus op de schoonheid van het bestaan willen leggen. Tomassen is de voorzitter. ,,We willen sociaal relevant zijn.”

Er zijn al spin-offs van het boek zoals wandkleden geweven op basis van de foto’s van Tijssen. ,,Gemaakt met de ambacht en techniek van EE Labels.”

Ligt er nog meer in het verschiet? ,,We willen ook tafellakens ontwikkelen. En diners organiseren.”

Zie ook: venusiankitchen.com.