‘Liever meer dan zes huizen aan Vinnen Maarheeze’

MAARHEEZE - Met het plan om aan De Vinnen in Maarheeze zes Ruimte voor Ruimte-woningen toe te staan heeft de Cranendonckse gemeenteraad unaniem ingestemd. Maar niet nadat de wethouder de opdracht had gekregen om te kijken of er niet méér huizen op die plek mogelijk zijn.

De zes woningen kunnen gebouwd worden omdat er een aantal grote varkensstallen wordt afgebroken.

Terrein van 33.000 vierkante meter

Maar helemaal tevreden is de gemeenteraad dus nog niet. Dat de varkensstallen verdwijnen en dat daarmee het varkensbedrijf ophoudt te bestaan is winst voor Maarheeze; met de stankoverlast is het gedaan. Maar de raad vindt het zonde dat er op een terrein van in totaal 33.000 vierkante meter slechts zes nieuwe woningen komen.

Quote Misschien moeten we kijken naar een bredere ontwikke­ling van het hele gebied André Oud

,,Is er echt geen mogelijkheid om daar te komen tot meer woningen?’’, vroeg Pro6-voorman Bart Kraaijvanger. Hij kreeg bijval van de overige fracties. ,,Misschien moeten we kijken naar een bredere ontwikkeling van het hele gebied van De Vinnen en Het Laar. In de toekomst gaan daar wellicht meer agrarische bedrijven verdwijnen’’, stelde André Oud van Cranendonck Actief.

Gebonden aan provinciale regels

De gemeente en initiatiefnemer Peter van der Linden zijn echter gebonden aan de provinciale Ruimte voor Ruimte-regels en die waren tot nu toe strikt. Er lijkt echter wat beweging te zitten bij de provincie die de regels wat zou willen aanpassen.

VVD’er Jordy Drieman wil ook dat alle mogelijkheden worden aangegrepen om te kunnen komen tot meer woningen op de vrijkomende percelen. Hij riep wethouder Karel Boonen (Cranendonck Actief, woningbouw) op om bij de initiatiefnemer te polsen of deze eventueel bereid is zijn plannen aan te passen. Mocht dat zo zijn, dan zal er nog flink gelobbyd moeten worden bij de provincie.

Quote De trein loopt nu eenmaal en het is wel zo netjes om dit traject voort te zetten Karel Boonen

Boonen zegde toe die gesprekken aan te gaan, maar wil ook dat het huidige proces om tot zes grote woningen te komen wordt voortgezet: ,,De trein loopt nu eenmaal en het is wel zo netjes om dit traject voort te zetten.’’

Dit ook om vertraging van het bouwproces te voorkomen. Aanpassen kan dan eventueel altijd nog wel. Uiteindelijk stemde de voltallige raad in met het plan voor de zes woningen, met de duidelijke opdracht om te onderzoeken of meer woningen mogelijk zijn.

Veel vraag naar grond voor cpo-projecten

Net als in de overige kernen van Cranendonck is de vraag naar woningen in Maarheeze groot. Er lopen in de gemeente enkele initiatieven om tot cpo-projecten te komen: groepen mensen die samen tot de bouw van woningen willen overgaan. Zo zoekt een groep in Maarheeze geschikte bouwgrond voor seniorenwoningen. Een groep jongeren uit Budel en Gastel zoekt grond om samen te komen tot de bouw van betaalbare starterswoningen.