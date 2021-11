Lilian uit Budel bedacht een coronaproof EHBO-oefenpop

Weer wietplan­ten in woning Budel

BUDEL - De politie heeft onlangs veertien hennepplanten aangetroffen in een woning aan de Kempenlandstraat in Budel. Ook zijn hennepgerelateerde goederen gevonden en in beslag genomen. Begin dit jaar werd in dezelfde woning een kwekerij met 300 wietplanten ontdekt.

17 november