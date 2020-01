Limburgers betrapt in lab Maarheeze ‘maakten geen drugs maar kwamen hennep stelen’

DEN BOSCH - Ondanks hevige protesten blijven drie Limburgers, die werden betrapt in een drugslab in Maarheeze, en de bewoner van de naastliggende boerderij in voorarrest. Ze zeggen onschuldig te zijn, maar dat neemt de rechtbank niet zo maar aan.

Politie viel na een tip in juli vorig jaar binnen in een loods in het buitengebied van het dorp. Het lab zat achterin en drie mannen waren er bezig. Nee, niet bezig, zeiden ze donderdag op een tussentijdse zitting van de rechtbank. Een van hen gaf toe dat het wel met drugs te maken had. Hij had gehoord dat er een kwekerij stond en net op dat moment was hij daar, met twee kennissen, om de plantjes te knippen en te stelen.

Een van die kennissen had zelf een ander verhaal. Hij sliep in de loods om op puppies van de boer te passen. Waarom hij een gasmasker ophad en handschoenen droeg? Omdat de puppies stonken, zei hij. De boer (50) bevestigde dat hij puppies had. Ook hij vond zichzelf onschuldig. Hij had de achterkant van de loods verhuurd en kwam daar zelf nooit. De hondjes hield hij voorin.

Quote Een man zegt dat hij in het lab sliep om op puppies te letten. Hij had een gasmasker op, niet tegen giftige drugsdam­pen maar omdat de hondjes stonken

De rechters zagen dat er eerder al eens een lab bij hem was gevonden. Hij moest dus beter weten. Schoorvoetend bekende de man toch te weten dat er iets niet pluis was. Een keer liep hij te ver naar achteren maar twee mannen hielden een pistool tegen zijn hoofd. Wie dat waren gaat hij niet zeggen.

Geen schaartjes