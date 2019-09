Limburgse crosser in Leende vast voor poging doodslag

Kempen Cross ontstemd over verbod op autocross Leende: ‘Wij kunnen hier niets aan doen en toch worden we gestraft’

8:56 LEENDE - De Kempen Cross begrijpt weinig van het verbod op de autocross in Leende. Ook zitten de verhalen in de media over de crosser die zondag op het publiek inreed vol onwaarheden, volgens de organisatie.