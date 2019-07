Limburgse filialen bakkerij Korsten overgenomen, toekomst vestiging Budel-Schoot nog onzeker

De filialen van Korsten worden overgenomen door bakkerij Broekmans uit Panningen. Curator Peter Brouns heeft dit vrijdagmiddag laten weten. In totaal had bakkerij Korsten acht filialen: zes in Weert, een in Nederweert en een in Budel-Schoot. Vanaf dinsdag 2 juli zijn de winkels gesloten.

De curator is nog op zoek naar een oplossing voor de overige vijf vestigingen. Brouns verwacht hierover begin volgende week meer duidelijkheid. Hij meldt dat er meerdere partijen in beeld zijn. Broekmans neemt behalve de hoofdvestiging aan de Maaspoort in Weert ook de bakkerszaak aan het Oranjeplein over.

Datzelfde geldt voor het verkoopfiliaal in Nederweert. ,,Behalve de winkels worden dertig medewerkers overgenomen, zowel bakkers als verkopers", zegt Brouns. Bakkerij Korsten had negentig personeelsleden op de loonlijst staan. Afhankelijk van de concrete uitkomsten van de resterende overnamegesprekken verwacht de curator dat ook veel andere medewerkers bij een nieuwe broodheer aan de slag kunnen.