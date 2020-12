Lintje voor Nico van der Palen

De Heezenaar was 21 jaar raadslid; de eerste drie jaar voor Sterk Heeze Leende en daarna voor Lokaal Heeze-Leende.

Daarnaast is Van der Palen volop actief in het verenigingsleven in Heeze. Zo speelt hij sousafoon bij bigbandorkest Mè Tresse en is hij op veel terreinen betrokken bij voetbalvereniging RKSV Heeze. Hij was er secretaris en leider van een jeugdelftal. Tegenwoordig is Van der Palen bij de voetbalclub onder meer de contactpersoon voor de sportpers.