Lintjesregen in Sterksel; vier van de zeven koninklijke onderscheidingen Heeze-Leende dalen neer in kleinste kern

HEEZE-LEENDE - Met zeven koninklijke onderscheidingen was in de gemeente Heeze-Leende vandaag sprake van een heuse lintjesregen. Zeven inwoners kregen een lintje opgespeld door burgemeester Paul Verhoeven, waarvan vier in Sterksel.

Muziek loopt als een rode draad door het leven van Heezenaar Hans Berkers (65). Hij was meer dan vijftig jaar actief lid van fanfare St. Nicasius, waar hij als dirigent voor het jeugdorkest stond. Hij was tevens tweede dirigent van het groot orkest. Als muziekleraar geeft hij les aan jeugdige muzikanten. Berkers zet zich ook al meer dan twintig jaar in als mantelzorger bij drie gezinnen. En hij is betrokken bij de Speciale Voetbaldagen voor mensen met een beperking. Berkers is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Leendenaar René Ebeling (75) is sinds 2014 als vrijwilliger actief voor de zorgcoöperatie Graag Gedaan. Daar zet hij zich in voor de klussendienst. Verder is hij coördinator van het Repair Café en van de demontagegroep Mannen van Metaal. Hij is ook al ruim twintig jaar vrijwilliger bij De Maaltijdservice waar hij maaltijden aflevert bij ouderen in Heeze-Leende. De Leendenaar is verder al ruim 45 jaar collectant in de kerk en hij zet zich in voor het Missiecentrum in Leende. Ebeling werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Leny van Lierop-Oerlemans (74) is in haar dorp Sterksel een echte duizendpoot. Ze is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor haar vrijwilligerswerk in de dorpswinkel, voor de realisatie van de bibliotheek in dorpshuis Valentijn in 2018, voor haar betrokkenheid in de dorpsraad en voor de input die ze levert voor de website sterksel.nu. Ze is ook mede-oprichter van de werkgroep Historisch Sterksel. Van Lierop redigeert voor deze groep verhalen en verzamelt en ordent historische gegevens over het dorp.

Riëtte Nijboer-van Oss (65) is in Sterksel vooral bekend als juffrouw Riëtte van basisschool De Talententoren. Daar is ze inmiddels gestopt, maar ze is nog wel altijd vrijwilliger voor het Jeugdvakantiewerk in haar dorp (al ruim veertig jaar). Ze is ook jarenlang betrokken geweest bij het Sterkselse Oranjecomité en het St. Nicolaascomité. Nijboer is secretaris van cv De Ossedrijvers. In 1980 was ze prinses en mocht ze samen met haar partner Henk regeren over het Osserijk. Ze werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Ook Heezenaar Piet Thurlings (72) is kersvers Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij heeft zich door de jaren heen ingezet voor zaalvoetbalvereniging Heeze ‘76, volksdansvereniging Maroesjka, KBO Heeze-Leende en Veilig Verkeer Nederland. Bij die laatste club is hij nog altijd actief. Hij is er onder meer verantwoordelijk voor de jaarlijkse verkeersexamens, hij coördineert de opfriscursussen voor de ouderen en de jaarlijkse fietskeuringen op de zeven basisscholen. Hij maakt ook deel uit van de verkeerscommissie die de gemeente adviseert.

Gerda Vinck-Thijssen (70) uit Sterksel zet zich al meer dan dertig jaar in als EHBO’er bij evenementen. Daarnaast is ze ook beschikbaar als burgerhulpverlener en bekwaam om reanimaties uit te voeren en een AED te bedienen. Ze is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Ze geeft ook al bijna twintig jaar voorlichting voor de Nederlandse Transplantatie Stichting over het donorschap. Daarnaast is ze vrijwilliger in de dorpswinkel, bij geitenboerderij Saanenhof en betrokken bij de vogelwerkgroep van IVN Heeze-Leende.

Maria Zegveld-Hendriks (74) uit Sterksel is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor haar inzet voor Vrouwen van Nu in Sterksel. Zegveld is sinds 2014 voorzitter en was daarvoor jarenlang penningmeester. Ze is ook al meer dan 25 jaar vrijwilligster in dorpshuis Valentijn in Sterksel en ze is actief voor de kerk en lid van zangkoor Sweet Sixty. Tot voor kort was ze vrijwilliger voor Kempenhaeghe. Ze begeleidde bewoners van Providentia naar de kerk. In de jaren 90 is ze ook kort voorzitter geweest van handbalvereniging De Vlinders.