Lions Club steekt zorghelden hart onder de riem met appels en peren

President van Lions Club Kempenland, Thom van Grootel, en secretaris Coen Itz gingen gisteren met een bestelbus die afgeladen vol zat met appels en peren op pad voor een toer langs een zestal zorginstellingen in de regio. Zij werden allemaal getrakteerd op een flinke hoeveelheid verse ‘arbeidsvitaminen’.

Het grootste deel van de route was de groentemannen-voor-één-dag niet vreemd. In het voorjaar werden er door Lions Club Kempenland namelijk ook al bloembakken met geraniums bij verschillende verzorgingstehuizen in de regio bezorgd. Dit om het leven van de bewoners een beetje op te fleuren.

Klein gebaar

Deze week was het zorgpersoneel aan de beurt. Van Grootel en Itz spreken van een welverdiend klein gebaar voor de regionale helden in de zorg. ,,Met deze fruitactie willen we de zorgmedewerkers in het licht zetten. Ze verdienen juist in deze hectische coronatijd een extra steuntje in de rug.”, stelt Van Grootel.

Het personeel dat in de zorg werkt heeft zich volgens hem de afgelopen maanden enorm hard ingezet. ,,En nu zitten ze weer vol in de tweede coronagolf. Met deze actie willen we iets terugdoen en deze mensen een hart onder de riem steken.”

Quote Met deze fruitactie willen we de zorgmede­wer­kers in het licht zetten Thom van Grootel, President Lions Club Kempenland

Samen met Itz bezorgde hij gisteren tientallen kistjes met appels en peren bij de woonzorgcentra Akert, Berk en Heuvel in Geldrop en Nicasius in Heeze. Ook de medewerkers van het St. Anna Ziekenhuis in Geldrop en TopSupport in Eindhoven werden getrakteerd op vers fruit. Een dag eerder was het personeel van zorgcentrum Leenderhof in Leende al aan de beurt geweest.

Logische keuze

Ook andere ziekenhuizen en woonzorgcentra krijgen vanaf maart regelmatig fruit cadeau van de Lionsclub. Een logische keuze, vindt Itz: ,,Zeker in het najaar als er volop wordt geoogst. Bovendien is het een gezonde traktatie en in dit geval ook nog eens een streekproduct.”

Er werd voor ruim 1.500 zorgmedewerkers fruit ingeslagen. Van Grootel: ,,Verdeeld over zes locaties hebben we 750 kilogram appels en peren bezorgd.”

Quote Het is een gezonde traktatie en in dit geval ook nog eens een streekpro­duct Coen Itz, Secretaris Lions Club Kempenland

Op donderdag vond de eerste ­levering plaats bij zorgcentrum Nicasius in Heeze. In totaal werd er voor de 200 medewerkers 50 kilo fruit afgeleverd. Itz: ,,Iedereen, van de schoonmakers tot de mensen aan het bed, wordt getrakteerd.” Van Grootel vult aan: ,,Het is een klein gebaar, maar overal wordt het met veel enthousiasme begroet. We krijgen enorm positieve reacties.”

De fruitactie werd door Lions Club Kempenland gehouden in samenwerking met de Plus-supermarkt in Leende.