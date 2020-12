Locaties voor vier zonneparken in Cranendonck bekend; plek voor in totaal 83 hectare zonnecellen

CRANENDONCK - In de gemeente Cranendonck mag tot 2024 in totaal 83 hectare worden volgebouwd met zonnepanelen. De vier uitgekozen initiatieven en locaties werden dinsdagavond tijdens een digitale informatiebijeenkomst gepresenteerd.

Twee weken geleden werd het plan voor het grootste zonnepark al bekend. Het Utrechtse bedrijf Sunvest gaat in Budel, ten oosten van de Ruilverkavelingsweg, op vijftig hectare in totaal 130.000 zonnepanelen plaatsen. Dat is goed voor het opwekken van stroom voor 18.000 huishoudens. De drie andere door de gemeente uitgekozen initiatieven liggen in Maarheeze.

Op het perceel achter de bedrijfspanden van frisdrankproducent Refresco, aan de Oranje Nassaulaan richting visvijver 't Tipke, is plek voor een project van 7,4 hectare. Ontwikkelaar Solarfields ziet kansen om er energie op te wekken voor 2.800 huishoudens.

ZonXP gaat op de voormalige vuilstort Grote Bleek aan de A2 een zonnepark bouwen van 8 hectare. Het bedrijf wil de locatie pachten van de grondeigenaar.

Tot slot wil voormalig melkveehouder Wil van Hooft aan de Rakerstraat in Maarheeze een zonneweide aanleggen op 17 hectare landbouwgrond. 55.000 zonnepanelen, goed voor stroom voor 5.700 huishoudens.

Al plannen voor uitbreiding

Daarmee is het maximale aantal van 83 hectare voor nu uitgegeven. Maar de kans is groot dat het hier niet bij blijft. Zo heeft Sunvest al serieuze plannen om zijn zonnepark op te rekken van 50 naar 75 hectare.

Uitgangspunt in alle vier plannen is dat de inwoners van Cranendonck kunnen participeren. In welke vorm is nog niet duidelijk. Spil hierin is de lokale Coöperatie Cranendonck. Voorzitter Rudy Snel: ,,Om de lusten en de lasten zo goed mogelijk te verdelen, is afgesproken dat 50 procent lokaal eigendom wordt. Dat betekent ook 50 procent lokaal rendement. Belangstellenden kunnen mede-eigenaar worden of bijvoorbeeld voordelige stroomcontracten afsluiten."

‘Enorme uitdaging’

Volgens Snel kunnen voor alle vier parken afzonderlijke coöperaties worden opgericht, maar is een overkoepelende coöperatie ook denkbaar. ,,Er ligt een enorme uitdaging. Pak uw kans, denk mee, beslis mee en deel ook mee in de opbrengst", aldus de coöperatie-voorzitter tijdens de infoavond.

Digitale informatieavonden

Het college van B en W staat achter de plannen die alle vier passen in de gemeentelijke visie voor zonneparken. De zonneparken worden volgende maand al in de raadscommissie behandeld. De gemeenteraad moet vervolgens nog haar goedkeuring geven en de plannen worden ook nog afzonderlijk ter inzage gelegd. De komende weken worden per zonnepark digitale informatieavonden voor inwoners georganiseerd.