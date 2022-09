Loos Alarm speelt avondvullende show ‘Onvervulde wensen’: ‘Mooi om dat in eigen dorp te kunnen doen’

Het is misschien wel aan de coronalockdown te danken dat Loos Alarm nu met een avondvullend programma kan komen. Naast hun deelname aan bonte avond-acts van De Brockers en Trepkes stonden Stefan den Ouden en Bram van Goch al drie keer als duo Loos Alarm op het podium, steeds met succes. Voor het laatst was dat in 2017. ,,Daarna kwam het er niet meer van. We kregen allebei kinderen, verhuisden en werkten aan onze carrières”, zegt Van Goch. In 2020 zaten ze bij de bonte avond gewoon als publiek in de zaal. ,,Toen begon het toch wel te jeuken en we spraken af om het jaar erna weer mee te doen”, zegt Den Ouden.

Roet in het eten

De lockdown gooide echter roet in het eten. Twee opeenvolgende jaren waren er geen bonte avonden. ,,We waren in die tijd wel lekker aan het schrijven en we waren echt klaar om in 2021 op te treden. Dat ging niet door, net als later in 2022, maar we bleven wel liedjes en teksten schrijven, gewoon ook omdat het leuk is om te doen”, aldus Van Goch. Soms schreef de een een tekst en dat werd dan kritisch bekeken en waar nodig wat aangescherpt door de ander, vaak werkten ze ook samen aan teksten. Op een gegeven moment had het duo zoveel materiaal, dat het zonde zou zijn om nog langer te laten liggen en om uit alle liedjes en teksten een act van twintig minuten voor de bonte avond van 2023 te destilleren.

Onvervulde wensen

Uiteindelijk werd besloten om dan maar voor een avondvullend programma te gaan van pakweg twee keer drie kwartier. De artiesten willen weinig inhoudelijks loslaten waar ze het publiek zaterdag mee gaan verrassen, maar vertellen wel dat alle liedjes en cabaretteksten vrijwel alleen over het dorp en zijn inwoners zullen gaan. ,,Het is supervet om in eigen dorp zo’n show te spelen. We brengen het wel zo, dat ook een buitenstaander het prima kan begrijpen. De titel ‘Onvervulde Wensen’ is er niet zomaar een. Iedereen heeft wel wat onvervulde wensen, toch? We gaan dat zaterdag uit de doeken doen hoe wij daar tegenaan kijken”, zegt Den Ouden.

,,Het is heel leuk om aan zo’n optreden te werken. Het is heel anders dan een act van twintig minuten. Je moet toch meer nadenken over afwisseling en de setting”, vindt Van Goch. Bij de liedjes begeleiden ze zichzelf: Stefan speelt piano, Bram gitaar. Zaterdag is de zaal in De Smeltkroes met 350 bezoekers tot de laatste stoel bezet. Er wordt stilletjes wel nagedacht over een twee avond. ,,Maar laten we eerst eens afwachten hoe het zaterdag loopt en dan kijken of er animo voor is. Wij vinden het in ieder geval leuk om op te treden”, vinden beiden.

Peuterspeelzaal

Het duo kent elkaar al vanaf de peuterspeelzaal en alleen tijdens de middelbare schoolperiode verloren ze elkaar wat uit het oog: de een zat in Weert op school, de ander in Eindhoven. Daarna ging ik naar de Pabo en Bram naar de TU en zaten we weer bij elkaar in de bus. In onze studententijd maakten we bijna elke avond wel muziek”, zegt Den Ouden. De frequentie is nu dan wel wat minder, maar ze zijn wel van plan samen muziek en cabaret te blijven maken.