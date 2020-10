Lot pastorie Heeze is nog ongewis

,,Dat slechts één kapelaan in een grote pastorie als deze woont, is niet meer van deze tijd. We weten dat het beleid van de Sint-Nicasius parochie is om leegstaande pastorieën te verkopen. Wij zijn blij dat kapelaan Hans van der Donk weer in Heeze wil komen wonen. Hij woonde hier van 2011 tot 2013”, aldus Truus Verheijen van de kerngroep. ,,In september kwam het bestuur van de parochie hier om met ons te praten. Er werd een beroep op ons gedaan om te helpen, zodat de verhuizing voor Van der Donk soepel zou verlopen. Tevens kregen we te horen dat de pastorie gesplitst zou worden zodat een deel verhuurd kan worden.”

Breder perspectief

Pastoor Sjef van der Maazen ziet het niet zo zwart-wit: ,,Ik ben blij met de zorg voor een goede woonplek voor de kapelaan. Wij zien het als bestuur van de parochie in een breder perspectief. Hans van der Donk heeft aangegeven graag weer in Heeze te gaan wonen. Wij gaan voor een goede woonruimte. We kijken wat mogelijk is. Het is definitief dat er iets met de pastorie moet gebeuren. De pastorie als geheel krijgt een andere bestemming. Of dit nu verkoop wordt, verhuur of deels pastorie en deels verhuur, daar zijn we op dit moment nog niet uit. Zeker is dat we gaan voor een goede woonruimte voor de kapelaan.”