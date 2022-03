Loungebar Amadeuz in Leende opent in voormalig restaurant Nobel

LEENDE - Met de verkoop van Amerikaanse motoren en scooters trekt motorenwinkel US Style al jaren de nodige bekijks in het centrum van Leende. Met loungebar Amadeuz slaan de eigenaren, Linda Kleine Staarman en John Marshall, vanaf vrijdag een nieuwe weg in.

Toch blijft er een duidelijke link met de motorenwinkel, die het echtpaar gaat combineren met loungebar Amadeuz. De nieuwe horecazaak aan de Dorpstraat 42, op de plek waar eerst restaurant Nobel was gevestigd, wordt namelijk het vertrek- en eindpunt van arrangementen met stoere elektrische scooters. Deze zogeheten Big E-birds vallen onder meer op door hun dikke banden. Linda Kleine Staarman: ,,We hebben de scooters nu 2 jaar in de verhuur. Ze worden niet alleen gebruikt voor arrangementen, ook huisartsen en advocaten gaan er mee op pad.”

De plannen om een horecazaak te beginnen vinden hun oorsprong in coronatijd. Kleine Staarman: ,,Veel mensen trokken toen de natuur in met een bij ons gehuurde e-scooter en een door de lokale horeca gevulde picknickmand. We willen deze formule nu uitbreiden door een rit door de omgeving te laten eindigen met een high tea of high wine bij Amadeuz.”

Ook zonder arrangement kan er een bezoek aan de nieuwe horecazaak worden gebracht. Dat kan binnen in de voormalige burgemeesterswoning, die de jazzy sfeer van de jaren dertig uitstraalt of buiten op het ruime terras. ,,Er is een kleine lunchkaart”, vertelt Kleine Staarman. ,,We richten ons verder op familiedagen en mensen die iets te vieren hebben, zoals een verjaardag, personeelsfeest of een bijzonder jubileum. Maar ook voor vergaderingen is er plaats.” Ze kijkt uit naar de opening. ,,Ik moet nog wel even oefenen op het rondlopen met een dienblad, maar gelukkig heb ik veel vrienden en kennissen met ervaring in de horeca.”

Het pand is gekocht door Groen Projectontwikkeling die woningen voor ouderen op het perceel aan de Dorpstraat wil realiseren. In afwachting van de concrete plannen heeft Amadeuz er een onderkomen gevonden. Kleine Staarman: ,,Het gebouw staat op de gemeentelijke monumentenlijst en moet daarom behouden blijven. Wij hadden het in eerste instantie zelf willen kopen, maar we vonden dat in coronatijd een te grote sprong in het diepe. Daarna heeft de nieuwe eigenaar contact met ons gezocht. De verwachting op dit moment is dat ook in de toekomst op deze plek ruimte voor horeca zal blijven. Alleen de vorm waarin is nog onbekend.”

Amadeuz aan de Dorpstraat 42 in Leende is op vrijdag, zaterdag en zondag geopend van 10.00 tot 22.00 uur. Meer info: amadeuz.nl.

Volledig scherm Linda Klein-Staarman begint een nieuwe horecazaak in het pand van voormalig restaurant Nobel. © Sem Wijnhoven/DCI Media