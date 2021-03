Maarheeze en Leende vanaf mei onaantrekkelijk voor sluipverkeer

Dankzij het thuiswerken van veel Nederlanders valt het mee met de drukte op de A2 en daardoor is er tijdens de ochtendspits ook nauwelijks overlast van sluipverkeer door de kernen van Maarheeze en Leende. Zodra de A2 weer volstroomt met mensen die naar kantoor moeten, hoopt wethouder Frits van der Wiel (Pro6), dat het woon-werkverkeer in ieder geval op de A2 blijft.

Doseerlichten in april geplaatst

In februari zijn op een vijftal plaatsen voorbereidingen getroffen om de doseerlichten te plaatsen: aan de Oranje Nassaulaan, de Philipsweg en d’Aasdonken in Maarheeze, aan de Pastoor Thijssenlaan in Sterksel en aan de Maarheezerweg-Noord in Leende. Daar is inmiddels de benodigde bekabeling aangelegd. In april worden de doseerlichten geplaatst en vanaf begin mei zijn ze operationeel. De verzinkbare palen, die de doorgang van auto’s tussen 07.00 uur en 09.00 uur moeten belemmeren worden begin juli geplaatst. Die komen aan de Ulkedonken en aan de Klaterspeelweg. De wegen blijven voor aanwonenden en hulpdiensten wel toegankelijk: wellicht door middel van een afstandsbediening.