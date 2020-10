Maarheeze mag meedenken over Smeltkroes

MAARHEEZE - De gemeente Cranendonck gaat deze maand nog in gesprek met de inwoners van Maarheeze over de toekomst van De Smeltkroes. Inmiddels hebben zich ook twee commerciële partijen gemeld, die De Smeltkroes zouden willen runnen.

,,We willen eerst met de inwoners praten over de toekomst van De Smeltkroes”, zegt Dietmar Schrijnemakers, die door de gemeente is aangesteld om het proces ‘toekomst Smeltkroes’ te begeleiden.

Dat er nagedacht moet worden over de toekomst van het Maarheezer gemeenschapshuis/zalencentrum komt doordat het huidige uitbatersechtpaar aangegeven heeft per 1 juli 2021 te willen stoppen. Ze hebben De Smeltkroes vanaf de oplevering in 1982 uitgebaat en willen met pensioen. Een beoogde overname door een nieuwe partij ging eerder dit jaar niet door. Corona gooide roet in het eten.

Vinger in de pap

Quote Stel dat vrijwilli­gers uit die verenigin­gen samen De Smeltkroes gaan runnen, dan kan de winst die gemaakt wordt naar de kas van die verenigin­gen vloeien Dietmar Schrijnemakers Dat de inwoners een vinger in de pap krijgen bij het aangaan van grote projecten komt voort uit het raadsprogramma van de gemeenteraad. Daarin staat dat inwoners voortaan een grotere rol krijgen waar het gaat over zaken in hun kern. ,,Er is in de samenleving heel veel deskundigheid aanwezig en die willen we graag inzetten. We horen graag welke rol Maarheeze ziet voor De Smeltkroes en welke rol de inwoners zelf kunnen en willen nemen”, zegt Schrijnemakers.



Hij zinspeelt op het oprichten van een stichting, waarbij vrijwilligers een rol kunnen spelen bij het beheer van De Smeltkroes. ,,Er zijn 47 verenigingen die gebruik maken van De Smeltkroes. Stel dat vrijwilligers uit die verenigingen samen De Smeltkroes gaan runnen, dan kan de winst die gemaakt wordt naar de kas van die verenigingen vloeien”, aldus de procesbegeleider.

Die stichtingsvorm met vrijwilligersexploitatie heeft de voorkeur van de gemeente. In dat model blijft de mogelijkheid overeind om bij de organisatie van feesten gebruik te maken van een externe cateraar.

Ondertussen gaan gesprekken met de twee commerciële kandidaat-exploitanten die zich gemeld hebben wel door. ,,Dat is een langdurig proces. We zitten nog lang niet in een fase van onderhandelen, maar in de fase dat we informatie en wensen uitwisselen”, zegt Schrijnemakers. Een combinatie van beide mogelijkheden is een derde optie. ,,De gemeente wil absoluut dat het maatschappelijk gebruik gehandhaafd blijft”, vult hij aan.

Goed aftasten

De gemeente wil in ieder geval eerst goed aftasten of de stichtingsvorm met vrijwilligers haalbaar is. ,,Misschien is na de informatieavond al duidelijk dat dit voor Maarheeze geen optie is. Als dat echt niet kan gaan we verder het zoeken van een goede exploitant”, aldus Schrijnemakers.

De infoavond is op dinsdag 20 oktober van 19.00 uur tot 21.00 uur in De Smeltkroes, Kijkakkers 1. Bij grotere belangstelling dan dertig personen is er op dinsdag 27 oktober nog een infoavond. Vooraf aanmelden is verplicht via: toekomstsmeltkroes@cranendonck.nl.