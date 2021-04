Maarheeze overhoop voor nieuwe waterleiding

MAARHEEZE - Brabant Water is druk doende om in een groot deel van Maarheeze nieuwe waterleidingen aan te leggen. De oude asbestcementleidingen worden vervangen door pvc-buizen. De werkzaamheden zullen nog tot eind juni duren.

Mensen die in het centrum of aan de zuidkant van Maarheeze wonen (zie voor een kaartje www.waterstoring.nl), hebben grote kans dat ze de komende weken op tijd wakker worden. Al vanaf 07.30 uur dreunen de machines. Op de ene plek wordt een stuk wegdek opengeslepen, elders worden stoeptegels verwijderd en worden diepe sleuven gegraven, op een andere plek worden de sleuven weer dicht gegooid, aangetrild en worden de stoeptegels weer netjes teruggelegd.

Voordat dat laatste gebeurd is, is de oude waterleiding – asbestcementbuizen – vervangen door een nieuwe pvc-buis. In de Everard Winterslaan is woensdagmiddag de ene ploeg nog aan het graven, terwijl een andere ploeg al bezig is om de sleuven te dichten. Hoewel de graafmachines niet uitgevonden lijken te zijn om erg verfijnd te werk te gaan, is de graafklus toch een precisiewerkje: overal waar de mensen van Brabant Water aan het graven zijn, liggen ook andere leidingen. De gasleidingen, elektriciteit- en glasvezelkabels mogen niet beschadigd worden.

Emmertje water halen

Een speciale app, de klicapp, wordt regelmatig geraadpleegd om na te gaan waar de diverse kabels precies liggen. Voor de rest is het voor de bestuurder van de graafmachine een kwestie van ervaring. Ook krijgt hij, waar nodig, aanwijzingen van een collega. Bewoners van de straten waar de leidingen vernieuwd worden, krijgen tijdig een kaart in de bus met de mededeling dat het verstandig is om wat water op voorraad te hebben voor de koffie en het doorspoelen van het toilet. Mensen die dat onverhoopt toch vergeten kunnen voor een paar emmertjes water terecht bij Dahliastraat 20.

Quote We willen storingen voorkomen en daarom moeten we de oude leidingen, die vaak al in de zestiger jaren gelegd zijn, bijtijds vervangen woordvoerder Brabant Water

Daar waar aan het eind van de werkdag toch nog sprake is van een diepe sleuf voor de deur, blijven de woningen goed bereikbaar doordat er kleine bruggetjes zijn aangelegd. Een woordvoerster van Brabant Water vertelt dat er in heel Brabant zo’n 18.000 kilometer aan leidingen vernieuwd moet worden. ,,Dat is een continu proces. We moeten de watervoorziening kunnen garanderen, we willen storingen voorkomen en daarom moeten we de oude leidingen, die vaak al in de zestiger jaren gelegd zijn, bijtijds vervangen”, aldus de woordvoerster. Wanneer de andere wijken van Maarheeze aan de beurt komen is nog onbekend.