Maarheeze vreest voor uitbreiding Refresco

Refresco zegt meer water nodig te hebben om de vestiging rendabel te houden, inwoners willen kosten wat kost voorkomen dat er ‘een situatie zoals in Groningen ontstaat.’ Volgens onder meer Har Heuberger van burgerinitiatief Verplaats Refresco hebben omwonenden al overlast door de activiteiten van het bedrijf en zijn er scheuren in hun huizen ontstaan. Ook Dorpsraad Maarheeze vreest voor de gevolgen van de verruiming van de watervergunning die al door de Provincie Noord-Brabant is verleend. Via de rechtbank hopen zij ervoor te zorgen dat Refresco voorlopig niet meer water mag oppompen. Het bedrijf wil van 500.000 naar 750.000 kuub water uit ondiepe bron per jaar. De aangevraagde verruiming van de grondwaterwinning is onderdeel van omvangrijke uitbreidingsplannen van de vestiging in Maarheeze.