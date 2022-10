Maarheezense wereldkampioen enkelspan mennen Saskia Siebers: ‘Titel niet verwacht na blessure paard Axel’

MAARHEEZE - Saskia Siebers (55) is vorige week in het Franse Le Pin-au-Haras met haar paard Axel wereldkampioen enkelspan mennen geworden. Als lid van het Nederlands team nam ze ook nog een zilveren medaille mee naar huis.

De sport is bij het grote publiek niet zo heel erg bekend. ,,Op tv hebben veel mensen wel eens IJsbrand Chardon gezien. Wat hij doet met vier paarden voor zijn koets, doe ik met één paard”, zegt Saskia Siebers. Dat ze bij het WK überhaupt in de prijzen zou vallen, had ze niet verwacht: haar paard Axel (17) kampte eerder dit jaar met een fikse blessure en moest lange tijd revalideren. ,,Ik zag tijdens een wedstrijd dat Axel onregelmatig liep. Omdat het welzijn van Axel vooropstaat, hebben we ruim de tijd genomen om Axel rust te geven en om zijn conditie weer op wedstrijdniveau te krijgen.”

‘Française kon de druk niet aan’

Met die voorgeschiedenis had Siebers een hoge klassering in het deelnemersveld van 77 menners vooraf niet verwacht. Toch liep het anders: na de tweede van drie wedstrijddagen stond ze op een tweede plek. Alleen de Française Marion Vignaud had ze nog voor zich staan. ,,Bij het onderdeel vaardigheid moet je met je koets tussen kegels met balletjes erop rijden. Je hebt maar vijftien tot twintig centimeter ruimte. Raak je een kegel en valt het balletje er van af, dan zijn dat meteen drie strafpunten. Ik reed die proef foutloos en zij moest nog na mij, maar kon blijkbaar die druk niet aan”, zegt Siebers.

Naast vaardigheid zijn er de onderdelen dressuur en marathon. ,,Het onderdeel dressuur doe je ook met de koets achter het paard. Bij het onderdeel marathon rijd je een parcours met acht hindernissen. Het komt daarbij aan op conditie, want tijdsoverschrijding kost veel punten”, zegt de wereldkampioen.

‘Rol van groom is superbelangrijk’

Hoewel in de wedstrijduitslagen en in de vakbladen staat dat Saskia Siebers wereldkampioen is, wil ze toch ook haar man John Castelijns in de eer laten delen. Die is haar groom, de bijrijder. ,,Hij is hartstikke belangrijk: hij zorgt niet alleen voor de balans op de koets, maar we verkennen ook samen het parcours. Hij kent dat net zo goed als ik en tijdens de wedstrijd geeft hij me aanwijzingen”, zegt Siebes.

Zelf zegt Castelijns: ,,Die parcoursverkenning is enorm belangrijk. Die zit zo in je hoofd dat je ’s nachts voor de wedstrijd de race al in je hoofd aan het rijden bent.”

Volledig scherm Saskia Siebers met haar paard Axel en man John Castelijns, die groom is tijdens wedstrijden. © DCI Media

Het stel kijkt met veel plezier terug op het WK in Le Pin-au-Haras. Naast de gouden medaille in de klasse enkelspan mennen, nam Siebers ook nog een zilveren medaille mee als lid van het Nederlands team. Het was de tweede wereldtitel in successie voor Siebers en Castelijns.

Over twee jaar is er weer een WK, maar daar neemt paard Axel niet meer aan deel: ,,Hij heeft negen jaar op het hoogste niveau meegedaan en het is goed zo. Het is een hartstikke intensieve sport, voor ons tweeën en voor het paard.” Inmiddels staan er twee jonge paarden klaar om opgeleid te worden. Net als met Axel kan er in de voor haar nabijgelegen Panbossen getraind worden op het onderdeel marathon. De onderdelen dressuur en vaardigheid worden geoefend op het eigen trainingsveld naast het huis in Maarheeze.