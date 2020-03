Maarheezer Concert Musique Spectaculaire Symphonique jaar verzet

De muziekvereniging had alle repetities van de verschillende deelnemende geledingen al stilgelegd. Die gaan in ieder geval niet door tot 6 april, de termijn die de overheid nu heeft vastgesteld om activiteiten te cancelen. ,,Gezien de situatie verwachten we eigenlijk wel, dat die situatie langer gaat duren. De gezondheid van eenieder staat voorop. Het is niet te zeggen wanneer de repetities weer hervat kunnen worden", zegt Geoffrey Kolijn, voorzitter van de Poort van Brabant.

Daarom is na overleg met de dirigenten, de werkgroep en het bestuur besloten het concert een jaar uit te stellen. ,,We willen het opschuiven naar volgend jaar, 2021, naar dezelfde periode als we nu op de planning hadden", aldus Kolijn. Mocht de corona-situatie zich positief ontwikkelen, dan wil de muziekvereniging proberen om net voor of na de zomervakantie alsnog een concert te kunnen uitvoeren. ,,Maar dat gaat dan om iets heel anders. Dan denken we aan een concert zoals ZoMareseravond", zegt Kolijn: ,,Voorlopig maken we geen concrete plannen. We bevriezen alles even en als de situatie weer normaal is, gaan we kijken hoe we de activiteiten weer nieuw leven kunnen inblazen."