Maatregelen Cranendonck: Rigoureus plan moet kernen verlossen van sluipverkeer

Wie straks op de A2 richting Eindhoven in de file staat, doet er goed aan om daar te blijven. Want door verregaande maatregelen lijkt het straks onmogelijk om nog via de dorpskernen van Maarheeze, Leende of Sterksel tijdswinst te behalen. Het nieuwste en meest rigoureuze plan van de gemeente Cranendonck om voor eens en altijd af te rekenen met sluipverkeer moet nog dit jaar worden gerealiseerd. Al vele jaren is de overlast door sluipverkeer een doorn in het oog van veel inwoners. Sommigen komen in de ochtendspits nauwelijks hun eigen oprit af om nog maar te zwijgen over de gevaarlijke situaties voor naar school fietsende jeugd.