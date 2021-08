Maatregelen om verkeer door Soerendonk te verminderen

De verschillende maatregelen worden toegepast op het deel van de Dorpsstraat tussen de kruising met de Damenweg en de kruising met de Beekstraat – Kruisstraat. De toegestane snelheid op dat deel van de Dorpsstraat wordt verlaagd naar 30 kilometer per uur.

Nabij Dorpstraat 2 komt een wegversmalling, waarschijnlijk een grote, verplaatsbare plantenbak. Op die plek heeft het verkeer dat richting Budel rijdt voorrang op het verkeer dat verder de Dorpsstraat in wil. Op het betreffende deel van de Dorpsstraat komt ook een verbod voor vrachtwagens en landbouwverkeer.

Bovendien wordt een klein stukje van de Dorpsstraat ingericht als eenrichtingsverkeersweg: het stukje vanaf de Damenweg tot ongeveer Dorpsstraat 37, het stukje langs het Heilig Hartpleintje. Verkeer komend uit de richting van Maarheeze moet dan omrijden via de Damenweg/Beekstraat of om het Heilig Hartpleintje rijden.

Proefperiode duurt een jaar

De aanpassingen zijn vooralsnog tijdelijk van aard. De proefperiode duurt een jaar, die eventueel wordt verlengd. Mogelijk worden de maatregelen permanent ingevoerd en als de proef de inwoners niet bevallen is, kunnen ze ook weer opgeheven worden.

De maatregelen worden genomen omdat de doorgaande weg door Soerendonk steeds vaker gebruikt wordt door (vracht-)verkeer van en naar Budel en België. De aanpassingen moeten ertoe leiden dat de reistijd dusdanig verlengd wordt dat de navigatiesystemen automatisch al kiezen voor een andere route: het vrachtverkeer voor Budel of Belgische gemeente moet dan via de Randweg-Oost naar hun bestemming rijden. Verkeer dat er voor kiest om toch via Soerendonk te rijden, kan dan nog via de Damenweg – Beekstraat richting hun bestemming.

Sluipverkeer

Henk Aarts van de werkgroep die al vele jaren geijverd heeft voor maatregelen, toont zich tevreden. ,,We hopen dat het vrachtverkeer op de snelweg blijft tot afslag Budel. Sinds er in Maarheeze maatregelen genomen zijn tegen het sluipverkeer loopt het hier ook in de spits de spuigaten uit. Bovendien wordt er vaak erg hard gereden. De maatregelen moeten de leefbaarheid en veiligheid verbeteren.”

Aarts zit ook in de werkgroep die zich bezighoudt met de herinrichting van het Jan Maasplein: ,,Als de maatregelen definitief worden, willen we ook graag dat de Dorpsstraat zodanig verlegd wordt, dat hij een slinger maakt over het Jan Maasplein.” De plannen liggen nu ter inzage. Volgens een woordvoerster van de gemeente is het de bedoeling dat die later dit jaar ingaan.

