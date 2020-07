Maisdoolhof Maarheeze is een hit. ‘Als ik verdwaal roep ik ons pap’

Voor de ouders die zich zaterdagmiddag met een drankje tegoed doen op het terras is het een lust voor het oog: hun kroost amuseert zich prima in het speeltuintje rond het terras en in het enorme maisdoolhof.

Mike Moonen uit Heerlen is er ook met zijn gezin. ,,Normaal gaan we in de vakantie naar Italië, Spanje of Frankrijk. Dit jaar blijven we in eigen land. Ik neem liever geen risico met de gezondheid. Het worden dagtripjes”, zegt hij. Via social deal is het gezin hier terechtgekomen. ,,Bij ons in de buurt heb je zoiets niet. De kinderen vinden het prachtig en dan genieten wij ook”, zegt hij.

Hoeveel melk geeft een koe

Inmiddels komt de zesjarige Angelina melden dat haar T-shirt een beetje vies is geworden omdat ze is uitgegleden en vermeldt ze en passant, dat ze met een jong poesje en konijntjes heeft gespeeld. Zus Gwenn (7) heeft het doolhof al doorlopen, maar ze moet nog eens terug. ,,Ik heb nog niet alle vragen van de speurtocht gevonden. Ik moet er nog twee hebben”, zegt ze. ,,Daar zat een vraag bij hoeveel melk een koe per dag geeft en dat wist ik, want dat had ik op school geleerd”, vult ze aan.

Bang om te verdwalen in het 2,7 hectare grote doolhof is ze niet: ,,Dan roep ik gewoon ons pap.” Ze wil eerst nog even op de trampoline springen, van de kabelbaan afgaan en een ijsje eten dat op de boerderij gemaakt is. Sydney Habets (11) vindt het leuk om zo hard als hij kan op de skelter te crossen. Dat kan tussen de geiten, konijnen en kippen door.

Lianne van der Heijden uit Maarheeze komt net met haar collega Zorica Simic en dochtertje Maria uit het doolhof: ,,Dat is prachtig aangelegd. Maar ik ben wat claustrofobisch en de mais staat al erg hoog. Op een gegeven moment is het wel genoeg”, zegt ze. Maria (5) glundert dat ze zich tussen de mais verstopt heeft en haar moeder goed heeft laten schrikken. Ze heeft de zin nog maar half uitgesproken of ze rent alweer naar de volgende attractie: het klimhuis.

Simic vertelt dat ze eigenlijk naar haar familie in Servië had gewild: ,,Dat kan nu niet, want dan moeten we bij terugkomst twee weken in quarantaine.” Mirjam Schepens van de IJsboerderij vertelt dat ze elders het idee voor het doolhof heeft opgedaan: ,,Het logo van het koeienbedrijf is in het doolhof verwerkt en dat is met een gps-systeem aangelegd. Zelf hebben we alleen maar een beetje bijgeschoffeld.”

Ze vertelt dat voor het ijs en de pannenkoeken melk van eigen koeien gebruikt is. Het pretparkje is tot 30 augustus dagelijks geopend van 12.00 uur tot 20.00 uur. Daarna in de weekeinden.