BUDEL-SCHOOT - Met zijn karakteristieke ‘rode jas’ is molen Janzona een opvallende verschijning in de skyline van Budel-Schoot. Zaterdag tijdens Open Monumentendag zet het duurzame rijksmonument, net als verschillende andere Cranendonckse gebouwen, de deuren open voor publiek.

De wieken van de Janzona-molen aan de Grootschoterweg draaien nog regelmatig, maar malen deed de molen sinds begin dit jaar niet meer. ,,We hadden geen maalgoed meer. Die boer die hier kwam is ermee gestopt”, vertelt Peter Janssen, de derde generatie molenaar op de Janzona.

Zoektocht naar een molenaar

Binnenkort komt er een einde aan de maalstop. Herenboerderij De Groote Heide laat haar eerste tarweoogst in Budel-Schoot tot meel vermalen. ,,Het vinden van een molenaar was nog best een zoektocht. Zo zijn veel molens tegenwoordig afgestemd op het malen van voeding voor dieren”, vertelt boer Bram Verhoeven van de coöperatieve boerderij in Soerendonk. Hij heeft ook al nieuwe ideeën. ,,We zijn onder meer heel benieuwd naar de mogelijkheden voor boekweit en spelt.”

Quote Malen doen we niet. Dat is te gevaarlijk vanwege alle drukte op de molen Jan Teunissen, assistent-molenaar

Voordat de bijna 1500 kilo tarwe gemalen kan worden, moet ze eerst worden ontdaan van groenresten en andere ongerechtigheden. Dit zogeheten wannen wordt zaterdag bij de molen uitgevoerd door leden van de Herenboerderij. Gemalen wordt er dan niet. ,,Dat is te gevaarlijk vanwege alle drukte op de molen”, zegt assistent-molenaar en vrijwilliger Jan Teunissen, die net als zijn ‘chef’ uren over het molenaarschap kan praten.

‘Aanzetten’ is een heel karwei

Malen met een windmolen is niet even snel op een knopje drukken. Het ‘aanzetten’ is een heel karwei en vergt de nodige voorbereiding, legt Teunissen uit. ,,Als molenaar heb je met verschillende elementen te maken. Het weer is daarbij een zeer belangrijke factor. Je moet het spel met de wind kunnen beheersen. Daarnaast is het continu finetunen.”

Net als de twee andere Cranendonckse molens - Nooit Gedagt en Zeldenrust in Budel - is ook de Janzona nog altijd in particuliere handen. En dat brengt onder meer vanwege de hoge onderhoudskosten behoorlijk wat uitdagingen en zorgen voor de toekomst met zich mee. Janssen: ,,Ik ben de zeventig inmiddels gepasseerd. Een opvolger heb ik niet. Als eigenaar ben je verplicht de molen te onderhouden. En de liefde voor de molen kan nog zo groot zijn, maar economisch rendabel is ze niet meer. Daarom willen we nu proberen een stichting op te richten.” Hij krijgt daarbij hulp van Teunissen. ,,Het is een ingewikkeld proces, dat nog in een pril stadium verkeert”, aldus de Soerendonker.

Rode laag Icopal-bedekking

Janzona is een verwijzing naar Janssen en zonen. De molen is in 1937 gebouwd op de fundamenten van zijn afgebrande voorganger, de Poelsnip. Daarvoor stond de molen in Venlo. Als een bouwpakket werd ze verplaatst naar Budel-Schoot. De romp van de molen is bekleed met een karakteristieke rode laag Icopal-bedekking. In Nederland zijn maar drie molens die deze asfaltbedekking hebben.

De molen aan de Grootschoterweg 17 in Budel-Schoot is zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur geopend. Er wordt uitleg gegeven over de historie en de werking van de molen. Ook ander monumentale gebouwen in de gemeente Cranendonck, waaronder het voormalige protestantse kerkje en het Schepenhuis in Budel, openen dit weekend de deuren voor publiek tijdens de landelijke Open Monumentendag. Het thema is duurzaamheid. Meer info: openmonumentendagcranendonck.nl.