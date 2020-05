Man (51) uit Heeze-Leende komt om door aanrijding met trein in Wezep

video Man zwaarge­wond door ongeval met quad in bossen Heeze

12:35 HEEZE - Een quadrijder is zondagochtend zwaargewond geraakt in het bosgebied tussen de Somerenseweg en de Sterkselseweg in Heeze. De man reed op een smal bospad toen hij takken en een boom raakte. Hij werd enkele meters weggeslingerd en kwam in de bosjes terecht.