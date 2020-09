Man waarschuwt agenten dat ze mondkapje nodig hebben voor zijn bestelbus met drugsafval

Op zijn rechtszaak donderdagmiddag was de Limburger (27) heel wat minder spraakzaam. Veel vragen van de rechters gaven weinig informatie en die was op zich al voorspelbaar. Hij werd in mei aangesproken in een café, kon twee mille verdienen door iets op te halen en weg te brengen. Het ging om afval en natuurlijk snapte hij wel dat dit spul was dat niet zomaar naar de stort kon. Maar het wie wat waar waarom en hoe liet hij onbesproken. De rechters zouden wel snappen waarom.

Paar duizend pillen

Officier van justitie Erna Vrijhoeven zag hem als een van de vele schakels in de drugsketen. In februari was hij in Utrecht ook al gepakt met een paar duizend pillen. Ze kreeg onverwachte hulp van de verdachte zelf die opeens -per ongeluk- het woord dumping liet vallen. Maar dat was volgens hem niet de bedoeling, verbeterde hij snel.