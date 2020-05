Man zwaargewond door ongeval met quad in bossen Heeze

Man uit Oisterwijk (61) aangehou­den na aanvallen agent in Leende

23 mei LEENDE - In Leende is vrijdagavond laat een agent aangevallen. Dat gebeurde aan de Valkenswaardseweg in het dorp. De politiemedewerker kon de klappen nog net ontwijken, laat een collega die bij het incident aanwezig was weten op sociale media.