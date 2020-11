'Mannen zijn hufters’, schrijft Walter Staals uit Budel

Achteraf had er een ondertitel bij gemoeten, zegt Walter Staals (58). Die had dan moeten luiden: ‘51 irritaties van vrouwen over mannen.’ Want vooral daarover gaat zijn onlangs verschenen boekje ‘Mannen zijn hufters.’ In 61 bladzijden behandelt Staals 51 onderwerpen. Dat gaat van ‘Hij luistert niet’, via ‘Attent zijn’ of ‘Hij snurkt maar gaat niet naar een dokter', naar ‘De klaploper’ en ‘Hij kan niet tegen zijn verlies.’