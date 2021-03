Mariëlle Paul - oorspronkelijk uit Heeze - maakt goede kans op zetel in Tweede Kamer

HEEZE - Ze woont inmiddels al weer dertig jaar in Amsterdam, maar Mariëlle Paul trekt nog graag naar Heeze. Haar moeder en zus wonen er nog altijd, net als een goede vriendin uit haar kleuterschooltijd. Als nummer 17 op de lijst van de VVD maakt ze volgende week een goede kans op een zetel in de Tweede Kamer. ,,Ik wil meedenken over de toekomst van ons land.”

Met haar Pakistaans/Indiase roots is Mariëlle Paul (1966) in haar jeugd een opvallende verschijning in Geldrop en Heeze. Haar ouders behoren in de jaren 60 tot de eerste lichting arbeidsmigranten. Ze ruilen in 1965 wereldstad Karachi in voor Geldrop, nadat vader een baan heeft aanvaard bij de DAF.

Acht jaar later maken ze een kleinere stap - van Geldrop naar Heeze - en gaan ze in De Nieuwe Hoeven wonen. De herinneringen aan haar schooltijd komen bij Paul moeiteloos boven: ,,We gingen vanuit de wijk via het zwarte pad naar het dorp. Het eerste jaar zat ik op de Agnesschool. En later moesten we naar Merlebos.”

Ze blijkt een goede leerling want ze mag naar het Augustinianum in Eindhoven. Als ze haar gymnasium diploma heeft gehaald, gaat ze internationaal recht studeren in Leiden. Hierna kan Paul meteen bij BP in Amsterdam aan de slag. Later volgen ABN/Amro en Sanoma. Nu is de voormalig Heezese hoofd communicatie bij bouwbedrijf BAM.

Pakistaanse worstenbroodjes

Al die jaren blijft Paul haar thuisbasis Heeze trouw. ,,Het is mooi in Heeze. De Strabrechtse Heide is fantastisch. Als ik hier ben, blijf ik meestal een weekend.” Ze heeft een warme band met haar moeder die haar dan ook regelmatig verwend: ,,Ze maakt wel eens pittige Pakistaanse worstenbroodjes voor me. Om mee te nemen naar Amsterdam. Heerlijk.”

Ook Eindhoven is voor haar tegenwoordig een trekker. ,,Dat was in mijn jeugd wel anders. Nu heb je Strijp S met veel creatieve mensen en culturele events en leuke restaurantjes. Eindhoven heeft zich in tien tot vijftien jaar heel positief ontwikkeld.”

Na dertig jaar in de zakenwereld, vindt Paul het tijd voor de Haagse politiek: ,,Ik wil meer maatschappelijk betrokken zijn. Ik wil meedenken over de toekomst van ons land.” Mocht ze in de Tweede Kamer komen, dan wil ze zich in eerste instantie sterk maken voor het bedrijfsleven. ,,Ik wil ondernemers helpen de coronacrisis door te komen.”

Daarnaast vindt ze het behoud van banen belangrijk. ,,Dat zorgt voor werk en inkomen zodat mensen een mooi leven kunnen opbouwen en we middelen hebben om te investeren in goede zorg, onderwijs en een veilige leefomgeving.” Ook de Brainport-regio rond Eindhoven heeft ze goed in haar vizier. ,,Een regio vol innovaties. Dat moeten we blijven stimuleren”, zegt ze.

‘17de op de VVD-lijst niet durven dromen’

Paul komt niet helemaal vanuit het niets op de VVD-lijst. Ze was jarenlang bestuurslid van de Amsterdamse VVD. Maar dat ze als nieuwkomer zo hoog op de lijst een plekje kreeg, heeft haar wel verrast. ,,Nummer 17, dat had ik niet durven dromen. Toen ze me belden met het nieuws, moest ik ook echt even navragen of ze niet 70 bedoelden.”