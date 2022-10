Mark Klerks verlaat gemeenteraad Heeze-Leende; Yolande van der Veer neemt plek in

Hee­ze-Leen­de wil eigen uitgifte­punt Voedsel­bank; ‘Mensen moeten zonder gêne hun pakket af kunnen halen’

HEEZE-LEENDE - Huishoudens in Heeze-Leende die afhankelijk zijn van de voedselbank kunnen binnenkort waarschijnlijk dichter bij huis terecht. De gemeente onderzoekt of er in Heeze of in Leende een lokaal uitgiftepunt kan worden ingericht.

4 oktober