Mark van Cranenbroek wil alleen verder, maar ‘onderhandelingen met broer Henk zijn stukgelopen’

Dickens­tijd herleeft in Maarheeze; driehon­derd figuranten doen mee

MAARHEEZE - De Kerkstraat in Maarheeze wordt dit jaar weer in een Dickensachtig tafereel omgebouwd. De vierde editie van het Dickensfestijn is op zondag 11 december. Ruim driehonderd vrijwilligers laten de sfeer uit de Dickenstijd – begin negentiende eeuw – herleven.

25 november