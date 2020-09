Markante koppen, modder en passie op fotoexpo in Sterksel over veldrijden

Fotograaf Guido Mutsaars dompelde zich onder in de wereld van het veldrijden die in Vlaanderen tot cultuurgoed wordt gerekend. Een selectie van zijn foto’s is te zien bij Galerie Kempro in Sterksel: Het is koers!

Vies, Vet en Volks!, zo staat te lezen bij een toelichting die Mutsaars voor de expositie heeft vervaardigd. Mutsaars, zelf ooit een talentvol wielrenner, omschrijft het karakter van de veldcross als ‘puur en onversneden’. Waarvan akte. Een stoeltje middenin de modder, een renner die vies, vuil en uitgeput het hoofd over het stuur buigt, een desolaat besneeuwd landschap na afloop van een koers waarop nog twee mensen te zien zijn. Twee liefhebbers die gebroederlijk met hun laarzen in de modder staan met ieder een vette hamburger in de hand.

Guido Mutsaars in Galerie Kempro bij de Mercedes Sedan, door ploegleider Peter Post gebruikt in beginjaren 80.

En vooral zijn er veel markante koppen te zien. Van het publiek dat gepassioneerd de koers beleeft tot de mensen van de oversteekpassage die met een argwanende blik in de lens kijken. ,,Ik leg vast wat je normaliter niet te zien krijgt’’, zegt Mutsaars. ,,De wedstrijd op zich vind ik veel minder interessant dan alles wat daaromheen gebeurt. Met mijn foto’s wil ik een verhaal vertellen, een gevoel weergeven. Voor wie naar mijn foto’s kijkt, moet er iets te ontdekken zijn.’’

Frietkot en biertent

De in Eindhoven werkzame fotograaf doorkruiste zowat heel Vlaanderen en legde gewapend met camera het gevoel van de koers vast. Een parcours, hekken erbij, een frietkot en een biertent, meer is er niet nodig om een boerenweiland om te toveren tot een plek die voor Vlamingen het hart sneller doet kloppen. ,,Daar wordt veldrijden gezien en beleefd als een soort religie, met de wedstrijden als hoogmis.’’

,,De foto’s die ik in Vlaanderen heb geschoten, zou ik niet in Nederland kunnen maken. In België is wielrennen en veldrijden onderdeel van het cultuurgoed, in Nederland wordt het voornamelijk gezien als een sport. Het verschil zit ’m in de beleving, de betrokkenheid, de passie die supporters aan de dag leggen. Dat kennen we in Nederland niet, hooguit bij een Elfstedentocht.’’

Een foto van een mensenmassa waar gele vlaggen met daarop de Vlaamse Leeuw bovenuit steken, heeft van Mutsaars de titel ‘De Slag om Antwerpen’ gekregen. ,,Als je ziet wat de sport bij de mensen losmaakt, dan is dat fascinerend. Voor veel mensen is een wedstrijd natuurlijk ook een dagje uit, maar de passie en het fanatisme is geweldig om te zien. Jonge renners met een eigen supportersclub bijvoorbeeld, dat kom je bij ons niet zoveel tegen.’’

Nostalgie

Blikvanger van de expositie is een Mercedes Sedan, door ploegleider Peter Post van de befaamde TI-Raleigh ploeg gebruikt in beginjaren 80. Op het dak een viertal Raleigh racefietsen en op de koffer vijf reservewielen. Mutsaars kreeg de auto te leen van een bevriend wielerliefhebber. ,,Het gevoel van nostalgie dat die auto oproept, maakt het geheel compleet.’’

Fototentoonstelling ‘Het is koers’ van Guido Mutsaars is te zien tot en met zondag 1 november bij Galerie Kempro in Sterksel.

Een van de foto's van 'Het is koers!'.