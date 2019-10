Marleen Hoogendam uit Heeze breit al 43 jaar ‘Het heeft iets meditatiefs hè dat breien’

HEEZE - Marleen Hoogendam (47) uit Heeze breit al sinds haar vierde. Op 10 oktober geeft ze een lezing over de geschiedenis van het breien in de bibliotheek van Heeze. Daarna is er een kleine workshop over een snellere manier van breien. Die geeft ze samen met haar vriendin Astrid Bogers (52).

Platteland

Marleen Hoogendam komt van het platteland, het dorpje Maria-Hoop in de gemeente Echt. Ze woonde daar samen met familie, inclusief oma die haar het breien heeft bijgebracht. Ze was een jaar of vier toen ze ermee begon. ,,Iedereen breide in onze omgeving en dan wilde je het ook”, vertelt ze. Dit kwam later van pas op school. Daar was het breien toen verplicht en erg vond ze het niet.

In haar eigen gezin is Marleen Hoogendam de enige die breit. Ze heeft drie dochters, maar die vinden het maar niks. ,,Ze hebben het wel geprobeerd. Dan zeg ik: oh mooi gedaan, maar dit kan beter. En dan is het klaar.” Maar in tegenstelling tot haar dochters, heeft zij er nooit aan gedacht om te stoppen. ,,Ik vind het gewoon heel erg leuk om te doen. Het heeft iets meditatiefs hè dat breien", zegt de toegewijde breister.

Puzzelen

Urenlang in een stoel zitten, met garen in beide handen en de aandacht volledig gefocust op het maken van een sjaal. Zo zien veel middagen er voor Hoogendam uit. Wat maakt dat urenlang breien dan zo bijzonder? ,,Puzzelen in een patroon. Dat is zo veel leuker dan het afmaken van het werk.” Doorzetten is voor haar de grootste uitdaging. ,,Ik begin vaak aan dingen en maak ze niet af”, bekent ze.

Behalve voor haarzelf breit ze ook voor haar zus en vriendin. ,,Ze vinden het altijd leuk als ik iets voor ze maak”, vertelt ze. Ze maakt onder meer sjaals en truien. ,,Maar truien niet zo vaak, want het is meer werk. Ik heb een trui voor mijn man gemaakt en daar was ik een half jaar mee bezig.”

Ontwikkeling

Om haar breikunst nog meer te ontwikkelen, volgt ze sinds de zomer breilessen bij haar vriendin Astrid Bogers. Bij moeilijke patronen gaat ze bij haar vriendin langs voor hulp. ,,Ze is een beetje een strenge juf”, fluistert ze lachend. ,,Maar anders word je ook niet beter”, verweert Bogers zich meteen.

Ruimte voor verbetering is er altijd, maar voor nu kent Hoogendam drie technieken: Engels breien, continentaal breien en Portugees breien. Het liefst breit ze continentaal. Dat wil ze dan ook in de workshop tonen. ,,Deze steek gaat sneller”, aldus Hoogendam, ,,en is veel meer ontspannen voor je handen.”