Meedenken over herinrichting centrum Budel

CDA Hee­ze-Leen­de-Sterk­sel in de fout met gemeentel­ogo op verkie­zings­fly­er

13 maart HEEZE-LEENDE - De lokale CDA-afdeling Heeze-Leende-Sterksel is flink uit de bocht gevlogen met een verkiezingsflyer waarop groot het gemeentelogo van Heeze-Leende is afgebeeld. De folder is in een oplage van 5.000 stuks huis-aan-huis verspreid. Burgemeester Paul Verhoeven is onaangenaam verrast.