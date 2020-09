Meedenken over invulling Schepenhuis Budel

In het monumentale Schepenhuis op de Markt in Budel zaten voorheen onder meer een VVV-post, een Smokkelmuseum en een werkplek voor cliënten van Lunet zorg gehuisvest. Maar sinds enkele maanden is er weinig activiteit in het uit 1771 daterende rijksmonument. Volgens de gemeente Cranendonck is het belangrijk dat er samen met de gemeenschap wordt nagedacht over een nieuwe invulling.