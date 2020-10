Meedenken over toekomst Smeltkroes in kleinere groepjes

De gemeente wilde onderzoeken hoe de Maarheezenaren aankijken tegen De Smeltkroes: hoe zien ze de waarde van het zalencentrum/gemeenschapshuis voor de Maarheezer gemeenschap en welke rol kunnen en willen inwoners spelen bij de toekomstige exploitatie. Deze wijze van meedenken van inwoners past binnen het beleid van de gemeente om inwoners meer te betrekken bij zaken die de eigen kern aangaan. In het geval van De Smeltkroes is meedenken gewenst omdat het huidige uitbatersechtpaar er per 1 juli mee stopt.

Tijdens de avonden wilde de gemeente inventariseren of het mogelijk is om De Smeltkroes draaiend te houden middels vrijwilligersexploitatie of dat er gezocht moet worden naar een commerciële exploitant. Om dit proces goed te laten verlopen, vindt de gemeente het van belang dat geïnteresseerde meedenkers op een bijeenkomst fysiek aanwezig zijn. Daarom wordt onderzocht of het mogelijk is om in kleinere groepen bij elkaar te komen.