Meent-bestuur Leende praat niet meer mee over nieuwbouw

LEENDE - Het dorpshuis-bestuur in Leende verhuist niet mee naar de nieuwbouw. Als de gemeente niet meer geld over heeft voor de inrichting, houdt het bestuur het voor gezien: ,,Met dit budget kunnen we geen functioneel gebouw inrichten”, aldus het bestuur.

Het bestuur van De Meent (het huidige dorpshuis) is al langer in gesprek met het college van B en W over de inrichtingskosten. De nieuwbouw van het dorpshuis met daarbij een brede school kost in totaal 11,6 miljoen euro. Binnen dat bedrag is volgens Meent-voorzitter Henk Simkens ruim 3 ton uitgetrokken voor de inrichting van het dorpshuis. En dat is veel te weinig, aldus de stichting die mede spreekt namens de gebruikers van de Meent.

Volgens Simkens heeft de stichting inmiddels zelf deels voor andere financiering en oplossingen gezorgd, maar de gemeente beweegt helemaal niets. Eerder is gezegd dat het zou gaan om meerkosten van 3,6 ton. Maar dat wil Simkens niet bevestigen. ,,Ik wil eigenlijk helemaal niet dat er over bedragen gepraat wordt. Ik wil ook helemaal geen ruzie. Het is gewoon zo dat wij iets verlangen wat de gemeente niet wil geven. Nou, als zij niks willen doen, dan doen wij ook niks meer. Dus hebben we vorige week besloten om niet meer mee te praten over de nieuwbouw".

Patstelling

Als er niets veranderd, houdt het bestuur er mee op op het moment dat de huidige Meent dicht gaat. Simkens is er niet erg optimistisch over dat de patstelling nog doorbroken wordt. ,,En dan moeten ze dus op zoek naar een nieuw bestuur voor het nieuwe dorpshuis", zegt hij,