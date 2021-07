‘Mensen geven makkelijk geld uit. Ze gunnen het ons’

,,Het was voor ons best even spannend toen er vrijdag weer een persconferentie van het kabinet werd aangekondigd. Gelukkig vallen we niet onder de meerdaagse evenementen, want die mogen weer niet”, zegt Marco Bosch van de snoep- en suikerspinnenkraam.

Hij kijkt tevreden over de kaneelstokken, nougatblokken en spekken naar de kermisbezoekers, die maandag even na drieën naar het kermisterrein komen. ,,De mensen zijn echt toe aan iets leuks”, zegt Bosch. Zakelijk gezien verloopt de kermis van Budel-Schoot voor hem prima: ,,De mensen geven makkelijk geld uit, niemand zeurt over de prijs. Ze gunnen het ons gewoon.”

Dit jaar geen feesttent

Zijn collega Patrick Tilstra van de schiettent is ook blij dat hij weer aan de slag kan: ,,Normaal sta ik op veertig kermissen, vorig jaar had ik er zes en vooralsnog staan er voor dit jaar achttien kermissen in de agenda.” Hij vertelt dat het dit jaar veel drukker is dan andere jaren: ,,Misschien komt het ook wel omdat er dit jaar geen feesttent staat. Mensen die daar normaal bleven hangen, lopen nu een extra rondje over de kermis”, denkt hij. Wat betreft het naleven van de regels, is hij positief: ,,Mensen houden echt wel afstand. Alleen het houden aan de aangegeven looprichting is soms moeilijk, maar het is niet overdreven druk”, zegt Tilstra.

Maximaal vierhonderd mensen

Martijn Hendrikx van Homan Kermis B.V. heeft voor de gemeente een draaiboek met coronamaatregelen gemaakt: ,,Er mogen maximaal vierhonderd mensen op het terrein. Zondag zijn er in totaal ruim 1500 mensen geweest, maar op het drukste moment waren er ruim driehonderd. Ik heb een keer enkele jongeren moeten aanspreken, die moeite hadden met afstand houden. Gelukkig deden die nergens moeilijk over.” De bezoekers zijn ook blij met de kermis. Monique Wijnhoven-van Eerdt vindt de sfeer prima en voelt zich veilig: ,,Afstand houden lukt goed en we konden de handen bij de ingang desinfecteren.” Haar dochters van twee en vier jaar amuseren zich goed: ,,Ze willen het liefst in de botsauto’s maar daar zijn ze nog te klein voor, dus ze zitten vooral in de draaimolen en de rups.”

Botsauto's en rups

Frank van Leeuwen (26) is een van de organisatoren van het feestplein, dat dit jaar niet kan doorgaan. ,,We hebben alles op het laatste moment moeten afblazen en dat was wel jammer, maar ik ben al heel blij dat de kermis kan doorgaan”, zegt hij. De vriendinnen Karlijn van Meijl (12), Sanne van Eerd (10) en Jalina Richter (10) staan nog te dubben wat ze gaan ondernemen: ,,We hebben dit jaar wat extra kermisgeld gekregen. De botsauto’s en de rups vinden wij wel de leukste attracties”, zegt Sanne.