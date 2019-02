Mes getrokken tijdens ruzie tussen bewoners van AZC in Budel

Extra maatrege­len politie na inbraak­golf in Cranendon­ck

27 februari MAARHEEZE - Het is momenteel alle hens aan dek bij de politie in de gemeente Cranendonck. De inbraakhoos in de gemeente houdt daar al maanden aan. Vrije dagen van agenten zijn ingetrokken en er komt een speciaal nummer om mensen aan te sporen verdachte situaties te melden.