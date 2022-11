Met een Panda rally rijden in woestijnzand: ‘Het was een onbeschrijfelijke en zeer intense ervaring’

LEENDE - ‘Met een Panda lach je iedereen uit’, was een bekende reclameslogan in de jaren 80. In tv-commercials uit die tijd werd de veelzijdigheid van de Fiat Panda volop geprezen, maar dat het hoekige autootje met het ‘lacherige imago’ prima uit de voeten kan in woestijnzand werd daarbij niet benoemd.

Leendenaar Gijs van de Sande (19) nam de proef op de som. Samen met zijn vader en twee van diens jeugdvrienden reed hij onlangs de Panda Raid, een Parijs-Dakar voor klassieke Fiat Panda’s.

Hun avontuur begon met de zoektocht naar een studentenautootje. ,,Ik had net mijn rijbewijs gehaald toen kennissen van mijn vader hun oude 4x4 Panda wilden verkopen”, vertelt Van de Sande. In eerste instantie vond hij de vraagprijs te hoog. ,,Maar na het zien van een filmpje over de Panda Raid waren mijn vader en ik allebei verkocht. We hadden eerder al plannen gemaakt om na het behalen van mijn middelbareschooldiploma samen een reis naar het buitenland te maken.”

Ruim 300 deelnemende equipes

De Panda Raid is een soort Parijs-Dakar, maar dan alleen voor Fiat Panda’s. De zeven etappes tellende rally in Marokko vond dit jaar plaats van 22 oktober tot en met 29 oktober. De finish was in Marrakesh. Er waren ruim 300 deelnemende equipes, vooral uit Spanje en Italië.

Van de klassieke Fiat Panda, die in 1980 werd geïntroduceerd, zijn miljoenen exemplaren gebouwd. De 4x4-versie is redelijk zeldzaam, in ieder geval in Nederland. De terreinwagen van Gijs is met het bouwjaar 1993 een stuk ouder dan zijn bestuurder. De klassieker, die de Panda Raid al een keer eerder had gereden, heeft een zelfs eigen instagramaccount, @fiatpanda4x4_.

Quote Omdat de auto heel licht is kun je er overal mee doorheen rijden Gijs van de Sande

,,Het is een tijdloos model. De simpliciteit is geweldig. Bovendien is het een wolf in schaapskleren. Omdat de auto heel licht is kun je er overal mee doorheen rijden”, zegt Van de Sande. Voor het dagelijkse gebruik rijdt hij in een ‘gewone’ Panda uit 2002. Dat is de laatste auto van het klassieke model. De ‘nieuwe’ Fiat Panda, die een jaar later op de markt kwam, vindt hij maar niks.

Besmet met het Panda Raid-virus

De Panda-passie van Gijs werkte aanstekelijk, want behalve zijn vader Maurice raakten ook diens jeugdvrienden Erik van Stiphout uit Eersel en Peter Lauret uit Veldhoven besmet met het Panda Raid-virus. Net als Gijs en Maurice vormden Van Stiphout en Lauret een team. Het woestijnzand op en in hun Panda’s herinnert nog aan het rally-avontuur. Overigens zorgde het enthousiasme van Gijs voor een nog grotere spin-off, want ook elders in Brabant vonden zijn plannen navolging.

,,We hebben de auto’s in coronatijd helemaal binnenstebuiten gekeerd”, zegt hij. Van Stiphout vult aan: ,,Het was hier in Leende echt een sleutelwalhalla.”

Vanwege corona liet hun deelname iets langer op zich wachten dan gepland, maar dit najaar ging de rally wel door. Van Stiphout: ,,Het voor ons echt een Parijs-Dakar-beleving.” Maurice van de Sande vult aan: ,,Meteen de eerste dag raakten we elkaar kwijt in een zandstorm. Een routeboek hadden wij nog nooit gezien, toch zijn we als 93ste geëindigd.”

Zoon Gijs: ,,Het was een onbeschrijfelijke en zeer intense ervaring.” Een nieuwe deelname komt er zeker, aldus de student business innovation: ,,Dit jaar was uitrijden het voornaamste doel. Ik weet alleen nog niet of ik bij een volgende deelname voor het klassement wil rijden of echt van de reis ga genieten, want daarvoor hadden we nu te weinig tijd.”