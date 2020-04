Met enige spoed gewenst: nieuw dorpshuis in Gastel

GASTEL - Dinsdag 12 mei vergadert de raadscommissie in Cranendonck voor het eerst digitaal. De commissie praat dan over het vrijgeven van het krediet voor de bouw van een nieuw dorpshuis De Schaapskooi in Gastel.

In totaal mag de nieuwbouw zo’n anderhalf miljoen euro gaan kosten. Een klein deel van het bedrag is al vrijgegeven, over ruim 1,3 miljoen euro moeten commissie en raad hun licht nog laten schijnen. ,,Ik ben heel benieuwd hoe het gaat, want we willen wel heel graag gebruikmaken van het spreekrecht”, zegt Helmi Hendriks van de werkgroep die de nieuwbouw van de nieuwe Schaapskooi voorbereidt.

Voor het geval het bij de commissie- en raadsleden nog niet duidelijk is, wil ze nog eens benadrukken wat het belang van het Gastelse dorpshuis voor de gemeenschap is en dat er wel wat spoed gewenst is. ,,We zijn hier nu al ruim vijf jaar mee bezig en het is echt nodig dat er snel wat gebeurt”, vindt Hendriks. Kort gezegd: het gebouw is gewoon op. Het sanitair en de keuken zijn versleten, het dak is aan vervanging toe en de indeling van het gebouw voldoet niet meer aan de eisen en wensen van de tijd. Bovendien is de grote zaal te klein voor de grotere activiteiten.

Verdubbeld

In de nieuwbouwplannen wordt het gebouw dan ook groter: de zaal wordt in oppervlak verdubbeld. Ook krijgt Jong Nederland in de nieuwbouw een eigen ruimte. Verder moet er een kleine ruimte komen, die gebruikt kan worden voor een spreekuur van een huisarts, voor fysiotherapie of voor bloedprikken. Hendriks: ,,De hele indeling gaat op de schop.”

Ze is blij dat de gemeente van plan is om het project een burgerinitiatief te laten zijn. ,,Met het bedrag wat de gemeente beschikbaar stelt zal het passen en meten worden, het zal best een uitdaging zijn. Maar een burgerinitiatief past goed bij Gastel: we gaan er vanuit dat er best wat vrijwilligers willen meewerken en we kunnen onze eigen Gastelse ondernemers bij de bouw betrekken.”