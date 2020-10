Met greep in reserves maakt Cranendonck begroting 2021 sluitend

Dat is dan toch nog een meevaller. In de gedrukte versie van de begroting staat namelijk nog een bedrag van 752.000 euro genoemd. De meevaller komt door een hogere uitkering vanuit het Rijk, die in september is toegewezen.

Voor de jaren 2022, 2023 en 2024 voorziet de gemeente een positiever beeld: de verwachting is dat er dan geld overblijft. Zekerheid kan de wethouder financiën, Frans Kuppens (CDA), niet geven. ,,We weten natuurlijk nu niet precies welke financiële impact de coronacrisis heeft. Daarom hebben we al extra geld gereserveerd om tegenvallers in de komende jaren op te kunnen vangen.”

Risico's

Of dat voldoende is, moet blijken, want de gemeente somt wel een lijstje risico’s op. In Den Haag wordt gesproken over een andere verdeling van de gelden voor de gemeentes. Grotere gemeentes zouden in de toekomst meer geld krijgen, kleinere gemeentes juist minder. Ook houdt de gemeente in het achterhoofd dat er meer geld dan nu wordt gedacht uitgegeven moet gaan worden aan uitkeringen, zorg en jeugd dankzij de coronacrisis.

Voor het komende jaar heeft de gemeente toch nog een aantal plannen die het nodige kosten. Die worden deels betaald door rijksgelden, deels door gespaarde reserves te gebruiken en deels door het verhogen van de ozb met 4,6 procent. Voor een gemiddelde woning is dat ongeveer een euro per maand.

Budels centrum wordt heringericht

Er wordt begonnen met de aanpak van het Budelse centrum. Zo wordt de Van Baarsstraat heringericht en het kruispunt van de straat met de Van Houtstraat wordt veiliger gemaakt. Er wordt geld uitgetrokken voor de vernieuwing van de riolering. Zo wordt in Maarheeze een stuk Sterkselseweg, in het verlengde van de afgelopen renovaties, voorzien van een nieuw rioolsysteem, de zogenaamde blauwe ader: een gescheiden afvoersysteem voor afvalwater uit de woningen en een aparte buis voor het hemelwater.

Ook in het gebied De Baronie krijgen in 2021 meer initiatieven gestalte. Zo verhuist het IVN komend jaar daarheen. In totaal komen er in Cranendonck zeventig tot negentig woningen bij. De maatregelen om het sluipverkeer door Maarheeze tegen te gaan worden uitgevoerd en een aantal wegen in het buitengebied wordt verbreed.

Nieuwe medewerker

De gemeente wil stevig inzetten op het verder verbeteren van de burgerparticipatie. Burgers moeten meer met elkaar in gesprek over de wensen voor hun kern. Om dat proces goed te begeleiden, ook binnen het ambtelijk apparaat, wordt een nieuwe medewerker aangetrokken. De gemeente wil ook meer gaan doen aan armoedepreventie.