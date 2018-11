Michiel d’n Urste prins van Heeze

In het dagelijks leven luistert hij naar de naam Michiel Maessen (36) en vormt een gezin met zijn vrouw Cindy en de kinderen Sterre, Jens en Djorn. Hij werkt als CNC-frezer bij Bogaert Fijnmetaal in Heeze. Behalve supporter van zijn kinderen langs de voetbal- en hockeyvelden is hij ook wagenbouwer van de Brabantsedag, bij De Lambrekvrienden. De nieuwe prins koos als motto: ‘Wees wijs, doe mee, niets te frezen, carnaval vieren we samen in Heeze!’