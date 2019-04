Middelbare azc-school gestart op asielzoekerscentrum Cranendonck

BUDEL -Op het asielzoekerscentrum in Budel is een school voor voortgezet onderwijs gestart. In februari werden jonge asielkinderen al ondergebracht in een dependance van Basisschool De Muzenberg in Maarheeze. De middelbare school bevindt zich op het azc zelf, in een van de gebouwen van de voormalige legerbasis.