Middeleeuws houten masker voor Budelse ridder Kuno

Meedenken over invulling Schepen­huis Budel

15 september BUDEL - De gemeenschap moet mee gaan denken over een nieuwe, duurzame invulling van het Schepenhuis in Budel. Sinds de leegloop is het stil in het historische pand. Drie Cranendonckse organisaties gaan samen de kar voor herbestemming trekken.