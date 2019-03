Mies Haage uit Leende reconstrueerde leven van Franse frontsoldaat: een zolder vol leed

Die avond, nu zo’n vijftien jaar geleden, had ze het niet zonder schroom durven vragen. ‘Mag ik eens kijken?’ Het was doodstil in het kleine Franse dorp Crupies, zoals altijd na zonsondergang. Nog geen honderd mensen wonen er, daar in dat gehucht even ten oosten van Montélimar. Onder wie Lionel Vincent, de buurman van Mies Haage -gepensioneerd docente Nederlands en Portugees uit Leende- en haar partner Nort Liebrand.

Haage (77) en Liebrand, die al jaren een huis bezitten in Crupies, delen een fascinatie voor de twee wereldoorlogen. Onder het genot van een glas wijn vertellen ze hun bevriende buurman dat ze overdag naar Verdun zijn geweest, waar tijdens de Eerste Wereldoorlog zwaar is gevochten. ‘Ik heb een oud­oom die daar begraven ligt’, zegt Lionel Vincent. En daarna, bijna achteloos: ‘Ik heb nog wat brieven van ’m liggen.’

Nieuwsgierig

,,Dat was het moment”, blikt Haage nu terug vanuit haar huis in Leende. ,,Toen werd ik helemaal nieuwsgierig.” En vroeg ze voorzichtig of ze die brieven eens mocht zien. Natuurlijk mocht dat. Haage kreeg 25 brieven in handen, geschreven tijdens de Eerste Wereldoorlog. ,,Die brieven had niemand in 100 jaar gelezen”, zegt ze. ,,Het is een familie van boeren. Die hebben daar gewoon geen tijd voor.” Haage had dat wel. Ze beschouwde de brieven als ‘un trésor’, een schat. Eenmaal terug in Leende las ze alles. Op zolder, door een leeslamp met in het midden een ronde loep, ontwaarde ze de eerste puzzelstukjes uit het leven van soldaat César. Alles wat ze las, schreef ze op. ,,Zodat de familie van César het later ook kon lezen.”

Die eerste post van de Franse frontsoldaat wakkerde de nieuwsgierigheid van Haage verder aan. Er zaten brieven tussen uit 1917, andere kwamen weer uit 1914. Het verhaal was niet compleet. Haage: ,,Ik wilde weten wat er tussenin was gebeurd, hoe het verder ging.”

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Het schuurtje van Lionel Vincent in Crupies.

Ze ging terug naar Crupies. Buurman Lionel nam haar mee naar een schuurtje bij zijn huis. Samen kropen ze een houten ladder op. Daar stond een oude houten kist met nog ruim 1800 documenten en brieven van César en zijn familie; sommige van voor, de meeste van tijdens de oorlog.

,,Een enorme stofbende was het daarboven”, zegt Haage. ,,Het lag allemaal door elkaar. Losse enveloppen, korte kaartjes en lange brieven.” Er zaten ansichtkaarten tussen, tot bijna op de postzegel volgeschreven. Haage stofte elke brief uiterst voorzichtig af, spreidde alles uit en maakte stapels. Zo bracht ze een eerste ordening aan in het leven van César Vincent.

Slecht papier

César stuurde brieven aan zijn zus en zijn moeder Eugenie. Hij ontving brieven van familie, van vrienden en vluchtige liefdes. Alle correspondentie belandde uiteindelijk via Eugenie in de houten kist. Soms waren de brieven goed te lezen, soms waren het hanenpoten, haastig neergekrabbeld in een loopgraaf. De kwaliteit van het papier was slecht, niet alle brieven bleken nog leesbaar. Haage nam alles mee naar Leende. In de jaren die volgden, maakte ze onder haar eigen zolderdak echt kennis met César. Door de loep van haar leeslamp las ze hoe de Grote Oorlog hem langzaam gek maakte.

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Soldaat César Vincent.

César Vincent is 20 jaar oud als hij in de zomer van 1914 een oproep krijgt voor militaire dienst. Na een korte training in Briançon vertrekt hij regelrecht richting de loopgraven. Hij heeft het meteen moeilijk, kampt met heimwee. De jonge soldaat is zoveel drukte niet gewend. Hij kent alleen de stilte van Crupies, waar de Grote Oorlog nooit in de buurt kwam.

Vuurlinie

In het noorden van Frankrijk sleept César zich door een langzaam kapotgeschoten land. De troepen verplaatsen zich meestal te voet van front naar front. Vaak weet hij niet precies waar hij naartoe gaat. Maar steevast belandt de jonge soldaat in de vuurlinie. Het leven van een boer uit Crupies lijkt voor de legerleiding niet zoveel waard.

Quote Ik kan niet anders zeggen; het is vreselijk, verschrik­ke­lijk César verliest de ene na de andere vriend aan de oorlog. ‘Ik kan niet anders zeggen; het is vreselijk, verschrikkelijk’, schrijft hij in september 1915. ‘Mijn ijzeren helm beschermde me gisteravond tegen een ontploffing. Ik heb slechts een schram.’ César schrijft ook over veroveringen van romantische aard. Verschillende vrouwen verklaart hij de liefde. Die meisjes sturen hem kaarten. Sommige briefwisselingen duren lang, andere kort. Hij stuurt alles door aan zijn moeder, om het later nog eens terug te lezen.

Zijn brieven gaan ook over, op het oog, triviale zaken. Over een vervelende buurman uit Crupies bijvoorbeeld, waar de familie mee ruziet om een waterbron. Vanuit zijn loopgraaf windt hij zich geweldig op over de beslommeringen thuis.

Dodelijk gewond

Naarmate de oorlog duurt, krijgt César het steeds moeilijker. Hij raakt licht ontvlambaar, maakt ruzie met vrienden over futiliteiten, wordt wanhopig en opstandig. Beetje bij beetje, slag na slag, raakt hij de draad kwijt, wordt defaitistisch. In 1917 mag hij 10 dagen op verlof naar Crupies. Na een vechtpartij met een knecht besluit hij al na een paar dagen om terug te keren naar het front. Hij zou nooit meer thuiskomen. De oorlog krijgt hem te pakken. De jaren van herrie, in de modder tussen ratten en luizen, en natuurlijk de dood, constant en overal, zijn hem te veel geworden. In oktober 1917 besluit hij in zijn eentje op een Duits mitrailleursnest af te stevenen. Een onbezonnen actie. Hij raakt dodelijk gewond. Op 26 oktober sterft César Vincent in een veldhospitaal in Soissons. Hij is dan 23 jaar oud.

,,Ik heb zijn leven echt helemaal kunnen volgen door die brieven”, zegt Haage. Soms was ze verontwaardigd, zelfs boos op hem. Altijd leefde ze intens met hem mee. Soms moest ze stoppen met lezen. Dan werd het haar te veel. Zoveel narigheid kan een mens zelfs 100 jaar later niet ongefilterd verdragen. Toch las en schreef ze door. ,,Om recht te doen aan die jongens van toen. En aan de familie Vincent.” De kroon op het werk van Haage is de locatie van het graf van César. Zijn stoffelijke resten liggen niet in Verdun, zoals de familie altijd dacht, maar op een militaire begraafplaats in Crouy, bij Soissons.

Wat nog rest van soldaat Césars leven ligt nu nog op zolder in Leende. Brief voor brief gereconstrueerd en netjes in zuurvrije mapjes verpakt, zodat alles goed geconserveerd blijft. Uiteindelijk gaat alles terug naar buurman Lionel, die het graf van zijn oudoom inmiddels heeft bezocht. Maar het avontuur van Haage is nog niet voorbij. Inmiddels heeft ze ook 800 brieven gekregen van een ouder stel uit Crupies. Oorlogscorrespondentie van de opa van één van hen. En via de familie van buurman Lionel kreeg ze ook nog eens 300 brieven van meer dan 100 jaar geleden. ,,Toen begon het opnieuw”, zegt Haage. ,,Ik ben nog jaren bezig.”

Op 15 maart geeft Mies Haage een lezing over de tragische oorlogsjaren van César Vincent. De locatie is Pand P, op de Leenderweg in Eindhoven. Aanvang 19.30 uur.