Mijl van Mares uitgesteld naar 31 juli 2021

Een optie was om de jaarlijkse wielerronde te verplaatsen naar een moment later in het jaar. ,,Dat vinden we echter niet passen in de huidige situatie. Om de Mijl te kunnen organiseren zijn we mede afhankelijk van een bijdrage van ondernemers. Diverse ondernemers zijn echter in deze tijd hard geraakt door de coronacrisis. We vinden het dan ook niet passen om dit jaar een bijdrage te vragen", laat het bestuur van De Mijl in een persbericht weten.